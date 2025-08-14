Actor Ramón García en UCI: familia pide apoyo económico para su tratamiento

El reconocido actor, director Ramón García atraviesa un delicado estado de salud y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a un cáncer de colon. Familiares y amigos han lanzado una campaña solidaria para apoyarlo económicamente.

La colecta estará activa hasta el 31 de agosto y se podrá colaborar mediante Yape al número 998049282, a nombre de su esposa Carmen Fernández Chávez, o a través de transferencias bancarias al BCP (cuenta 19438472514024) y CCI 00219413847251402495.

PERSONAJES ICÓNICOS

García es recordado por su entrañable papel de ‘Chapana’ en la serie “Los choches” y de ‘Paquete’ en “Camino a casa”. También ha destacado en el cine peruano con películas como “La ciudad y los perros”, “Alias la Gringa” y “La casa rosada”.

En el ámbito internacional, participó en producciones como “The Young Pope” y “The New Pope”. Su trayectoria y carisma lo han convertido en una de las figuras más queridas de la actuación peruana, motivo por el cual sus seguidores y colegas se han sumado a esta cruzada de apoyo.