“Martín Vizcarra está seguro de su inocencia”, revela abogado del expresidente

Tras conocerse que a Martín Vizcarra se le impuso cinco meses de prisión preventiva por sus vínculos en el denominado caso ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, decidió pronunciarse al respecto.

Durante su visita al penal de Barbadillo donde se encuentra recluido Vizcarra Cornejo, la defensa legal del exmandatario aseguró que su patrocinado aún mantiene una postura inocente sobre los casos que se le imputan, y considera que la decisión cambiará.

“Está en muy buen estado de ánimo, él está seguro de su inocencia y también está confiado en que esta decisión se puede revertir. Un mensaje de tranquilidad para todos sus seguidores y que simplemente esperemos que la justicia de verdad pueda ejecutarse en este caso y pueda ser revertida esta arbitraria decisión”, comentó.

HIPÓTESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público de acuerdo a una serie de investigaciones que ha realizado, ha llegado a la hipótesis que Martín Vizcarra haya recibido cerca de 2.3 millones de soles por parte de las constructoras ICCGSA y Obrainsa durante su gestión como gobernador de Moquegua.