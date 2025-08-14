Lima pasó de una denuncia de extorsión por día a más de 30 en 2025

Lima Metropolitana vive un preocupante aumento de denuncias por extorsión, pasando de un caso diario en 2018 a más de treinta en 2025, según datos del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP). En junio de este año se alcanzó un récord de 69 denuncias por día.

Entre enero y julio de 2025, este delito creció un 54,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. El Cercado de Lima lidera las cifras con 950 denuncias, seguido por San Juan de Lurigancho (930) y Ate (498), mientras que Puente Piedra y Magdalena del Mar registraron los incrementos más altos.

Otros distritos como Miraflores, Pueblo Libre, San Martín de Porres y Los Olivos también reportaron subidas significativas. Solo Lurigancho y Pucusana mostraron leves descensos, aunque la tendencia general sigue al alza en la capital.

DESCONFIANZA Y REPRESALIAS

Según la Policía Nacional, en 2024 las denuncias por extorsión superaron los 2.000 casos. Actualmente, las bandas criminales ejercen control territorial y la violencia continúa en aumento, afectando a comerciantes, transportistas y empresas de diversos rubros.

Los preocupante es que gran parte de estos delitos no se reporta por el temor de las víctimas a represalias, la desconfianza en el sistema y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, (con información de Infobae).