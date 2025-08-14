Celebra el Día del Niño con shows y actividades en los Clubes Metropolitanos y Circuito Mágico del Agua

Cada 17 de agosto, se celebra el Día del Niño, y para esta fecha, el Servicio de Parques (Serpar) ha preparado una programación con espectáculos en vivo, cuentacuentos, talleres y divertidas actividades al aire libre en sus principales espacios para que toda la familia disfrute.

Este domingo 17, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un gran show infantil en la zona Tangüis del Circuito Mágico del Agua, con el tributo oficial a Yola Polastri y sus clásicas burbujitas, a partir de las 3 p. m.

Piletas interactivas

También podrán deleitarse con la presentación de Miss Rossi y sus canciones infantiles. Además, los niños podrán divertirse en las fuentes cibernéticas, las piletas interactivas y los juegos del parque, en un ambiente lleno de magia y entretenimiento para toda la familia.

“Queremos que las familias encuentren en nuestros clubes y parques un espacio seguro para que los niños disfruten, jueguen y se diviertan. Este Día del Niño es una oportunidad para compartir en áreas verdes, participar en actividades culturales y celebrar juntos su día”, señaló Claudia Ruiz, gerenta general del Serpar.

Clubes Metropolitanos

En la red de clubes metropolitanos, todos los niños de 0 a 10 años podrán ingresar sin pago. Estos espacios ofrecen áreas verdes, canchas deportivas y juegos disponibles durante todo el año. Además, para celebrar el mes del niño, se han programado diversas actividades como la presentación Cuentos, risas y canción en el Club Met Huáscar (15 de agosto), el show Celebrando al niño, en Lloque Yupanqui (17 de agosto), jornadas de lectura y arte, así como talleres Construyendo con Serparito, que se desarrollarán a lo largo de todo el mes.

Asimismo, en los Clubes Metropolitanos de Huáscar (Villa El Salvador) y Sinchi Roca (Comas), los niños podrán celebrar su día con divertidas visitas a la granja educativa y al zoológico, experiencias diseñadas para acercarlos a la naturaleza y brindarles momentos inolvidables de aprendizaje y diversión.