Simpatizantes de Vizcarra lloran frente al Poder Judicial tras prisión preventiva

Decenas de simpatizantes del partido Perú Primero se reunieron este miércoles frente al Poder Judicial para rechazar la decisión de enviar a prisión preventiva por cinco meses al expresidente Martín Vizcarra. Entre gritos, lágrimas y pancartas, manifestaron su apoyo y pedían su liberación inmediata.

Las imágenes registradas por Canal N mostraron a seguidores coreando frases como “Vizcarra es inocente” y “¡Los culpables siguen libres!”, así como mensajes en carteles que denunciaban persecución política. La Policía Nacional acordonó la sede judicial poco después de las 16:40 horas para contener la manifestación.

El juez Jorge Chávez Tamariz fundamentó su decisión en el peligro de fuga y la falta de arraigo laboral y familiar del exmandatario. Además, señaló que uno de los contratos presentados como sustento laboral era cuestionable, ya que la empresa es dirigida por su esposa y tiene como accionistas a sus hijas.

SERÁ RECLUIDO EN BARBADILLO

Vizcarra fue conducido a la carceleta mientras se espera su traslado al penal de Barbadillo, donde ya se encuentran los exmandatarios Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala.

La Fiscalía solicita una pena de 15 años por presuntos actos de corrupción en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”, cometidos durante su gestión como gobernador de Moquegua.