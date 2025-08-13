Diputada colombiana sobre comportamiento de Daniel Quintero en isla Chinería: “Pido disculpas”

Luego de conocerse que el precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, fue el responsable de izar la bandera de su país en la isla Chinería en medio de la controversia que inició el presidente Gustavo Petro, culpando al Perú de un apoderamiento del territorio, causó la reacción de políticos de la nación vecina.

Ante esta situación, la diputada Yenica Acosta, brindó una entrevista en Radio Nacional y se disculpó con los peruanos por el comportamiento del exalcalde de Medellín, lo que ha causado la molestia de pobladores del distrito de Santa Rosa en Loreto.

"La población del departamento de Amazonas rechazó la presencia de este señor en nuestro territorio. Y la verdad, pido disculpas a todos los ciudadanos peruanos, por ser intransigente, de forma atrevida, izar un pabellón nacional, pero no cómo lo izamos en área peruana, de una manera de hermandad", manifestó.

RESTRINGIR EL INGRESO A DANIEL QUINTERO

Tras este accionar de Daniel Quintero, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, reveló que ha enviado una norma al Parlamento con el propósito de que se le prohíba el ingreso al político colombiano al territorio peruano.