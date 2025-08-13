Rafael López Aliaga visitará al Papa León XIV en setiembre y le pedirá que venga al Perú

A menos de seis meses de haber sido nombrado como el sumo pontífice de la iglesia católica en reemplazo de Jorge Mario Bergoglio, el actual ejecutivo de la Fundación Lima, Javier Cipriani, reveló que Rafael López Aliaga visitará al Papa León XIV el próximo mes.

Durante una entrevista con Canal B, el hermano del cardenal Juan Luis Cipriani, sostuvo que el burgomaestre de la capital se juntará con Robert Prevost y le extenderá la invitación para que pueda llegar al país. “Rafael lo conoce bastante, y su entorno es muy chiclayano. Rafael se ha criado en Chiclayo. Le vamos a pedir que venga”.

LÓPEZ ALIAGA LLEGARÁ AL CONTINENTE EUROPEO

A puertas de que comunique si participará en las elecciones generales del 2026, Rafael López Aliaga, comentó que llegará a España en las próximas semanas y mostró su anhelo de poder reunirse con el sumo pontífice de la iglesia católica.

“Estoy yendo a Madrid cuatro días. Vamos a hacer una cosa muy peruana allá. Luego quiero ir a Roma para pedirle al papa su bendición”, comentó el burgomaestre, quien estará presente en una cena con las autoridades del país europeo.