Juez llama la atención a Vizcarra por usar celular en audiencia: “En otros países lo podrían arrestar”

El expresidente Martín Vizcarra fue reprendido por el juez Jorge Chávez Tamariz durante la audiencia de este miércoles 13 de agosto, en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra por los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”. El magistrado le llamó la atención por usar su celular en plena sesión judicial.

El incidente ocurrió en la sede judicial de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, mientras el fiscal Germán Juárez Atoche exponía sus argumentos. Vizcarra permanecía concentrado en su teléfono móvil, lo que motivó la interrupción momentánea de la audiencia.

“En otros países, por un acto así, hasta lo podrían arrestar”, advirtió el juez, precisando que, aunque existe libertad de expresión, hay normas que respetar en una sala judicial. También le solicitó evitar el uso del celular, recordando que se trataba de una diligencia que definirá su situación legal.

AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA

La audiencia por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Moquegua continúa en contra del expresidente Martín Vizcarra. La Fiscalía ha solicitado seis meses de prisión preventiva en su contra, medida que busca asegurar el desarrollo de las investigaciones.

De concretarse el pedido fiscal, Vizcarra sería recluido en el penal de Barbadillo, donde actualmente se encuentran los también expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, todos procesados por diversos delitos.