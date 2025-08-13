Crimen en Ancón: asesinan a balazos a empresario en la puerta de su casa

Un empresario dedicado a la venta de huevos fue asesinado a balazos por presuntos sicarios. El hecho ocurrió el último martes 12 de agosto en la asociación Lomas de Ancón, en el distrito de Ancón.

La víctima, identificada como Milton Javier Luciano Tena (43), fue atacada cuando salía de su vivienda en su camioneta en el sector Variante. Los delincuentes huyeron en un vehículo tras dispararle múltiples veces, según informó RPP Noticias.

Agentes policiales acordonaron la escena donde peritos encontraron cinco casquillos de bala. Según testigos, los atacantes interceptaron a Luciano Tena en plena vía pública hacia el mediodía, consumado el homicidio, escaparon con rumbo desconocido.

Hipótesis del crimen

Fuentes de la investigación señalaron que las autoridades no descartan que este nuevo crimen en Ancón sea por un presunto ajuste de cuentas o tenga vínculos con la extorsión por un cobro de cupos.