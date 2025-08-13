Cercado de Lima: piden justicia para comerciante que fue atacado a batazos por jaladores

Aníbal Saavedra fue salvajemente atacado por un grupo de aproximadamente 25 a 30 sujetos que ingresaron con bates a su stand en la galería Plaza Real.

Un joven vendedor identificado como Aníbal Saavedra fue salvajemente atacado por un grupo de aproximadamente 25 a 30 sujetos que ingresaron con bates a su stand en la galería Plaza Real, ubicada en el Cercado de Lima.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los agresores llegaron en manada y arremetieron contra Saavedra mientras atendía a una clienta. Su ayudante intentó intervenir, pero también fue golpeado y terminó huyendo para evitar una paliza.

Según relató la madre de la víctima, el ataque se habría originado por un altercado ocurrido el último fin de semana con presuntos “jaladores” del local. Producto de la golpiza, Saavedra permanece internado en el Hospital Loayza con múltiples traumatismos y una fractura en la rótula que requiere cirugía.

PIDEN JUSTICIA

La denuncia policial ya fue presentada y el caso está en investigación. La familia exige justicia y celeridad en la atención médica para que el joven pueda ser operado lo antes posible.