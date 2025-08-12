López Aliaga a Donald Trump por comparar Washington y Lima: “Ha dicho la verdad”

Tras conocerse las declaraciones de Donald Trump en la Casa Blanca donde comparó a Washington DC y Lima, como ciudades que no se pueden vivir, producto a la ola criminal que azotan en la capital de Estados Unidos y Perú, respectivamente.

Ante ello, el burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, decidió pronunciarse acerca de los comentarios del mandatario norteamericano y aseguró que es respetuoso con la opinión que tiene. Además, recalcó que todo lo vertido por Trump no se aleja de la realidad.

“Yo respeto muchísimo las opiniones, más si son foráneas (del extranjero), pero está diciendo también la verdad. Este Gobierno no ha invertido ningún centavo en Lima. Pedimos motos hace tres años y no nos dieron nada”, mencionó la autoridad edil.

MUNICIPALIDAD DE LIMA VELA POR LA SEGURIDAD

Ante la negativa de las autoridades que acompañan a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, Rafael López Aliaga, manifestó que desde la Municipalidad de Lima (MML) está desembolsando fondos para la adquisición de instrumentos para velar por la seguridad ciudadana.