Detienen a miembros de la banda ‘Los Mexicanos’: extorsionaban a comerciantes del Cercado de Lima

En un megaoperativo, agentes de la Policía Nacional capturaron a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’, peligrosa banda vinculada a extorsiones y amenazas contra comerciantes del Cercado de Lima.

Fueron captados por las cámaras de seguridad del municipio tras dejar notas extorsivas a propietarios de negocios ubicados en los jirones de la Unión, Junín y Sebastián Lorente. Inmediatamente avisaron a la policía.

ÓRDENES DESDE MÉXICO

‘Los Mexicanos’ es una organización criminal conformada en su mayoría por jóvenes limeños, pero también por menores de edad, que presuntamente reciben órdenes de sanguinarios grupos delincuenciales de México.

La banda está relacionada a una serie de crímenes, vinculados al cobro de extorsiones. Para sus amenazas, no dudan en amedrentar a sus víctimas con dinamita, causando incendios y hasta ejecutando asesinatos.