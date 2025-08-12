Corte de agua en Lima este martes 12 de agosto: conoce las zonas y horarios del corte programado por Sedapal

Sedapal anunció que hoy martes 12 de agosto se suspenderá temporalmente el suministro de agua en distintos distritos de Lima Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento y reparaciones en la red. La empresa estatal exhortó a los vecinos de las áreas afectadas a almacenar agua con anticipación, ya que la restricción podría extenderse por varias horas, en algunos casos hasta 12.
Distritos y sectores que tendrán restricción de agua potable
1. Ancón
-
Motivo: Limpieza de reservorio.
-
Zonas: Urb. Las Colinas, Urb. Playa Hermosa.
-
Horario: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
2. Santiago de Surco
-
Motivo: Reparación por rotura de tubería matriz.
-
Zonas: P.J. Mateo Pumacahua. Cuadrante: Av. San Juan y Av. Próceres.
-
Horario: 6:28 a.m. a 3:00 p.m.
3. Lurigancho
-
Motivo: Limpieza de reservorio.
-
Zonas:
-
(8:00 a.m. - 8:00 p.m.) Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio, Asoc. A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Las Flores de Nievería Huachipa, Asoc. Nuevo Paraíso de Nievería, Asoc. Prop. de Viv. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. San Francisco Sector Nievería, Asoc. Valle Encantado, Asoc. Valle Sagrado de Huachipa, Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna.
-
(2:00 p.m. - 11:50 p.m.) Asoc. San Valentín, A.H. Unión Perú, A.H. Las Torres de Huachipa, Asoc. Viv. Los Geranios, Av. Perú.
-
-
Motivo: Limpieza de reservorio.
-
Zonas:
-
(10:00 a.m. - 10:00 p.m.) Sector 409, Urb. Canto Nuevo, Urb. Canto Sol, A.H. Ampliación Las Terrazas, Casuarinas, Urb. Canto Bello, A.H. Unión y Progreso Sector Lomas de Canto Bello, A.H. San Fernando I y II, A.H. Las Colinas de San Fernando, A.H. Alberto Fujimori III, AF Portada del Sol, A.H. Los Robles, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III, A.H. Óvalo de San Fernando, A.H. Valle Hermoso, Agru. Santa Cruz de Muruhuay, AF La Quebrada, A.H. San Fernando Ampliación, Agru. Los Sauces, AF Mirador, AF Santa Rosa de San Fernando, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando, Agru. Hijos del Sol, Agru. Los Jardines de Canto Bello, Agru. Monte de Los Olivos, Agru. El Mirador de la Esperanza, AF 8 de Abril, Sector Virgen de la Merced, Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac, AF 20 de Setiembre, AF 2 de Noviembre.
-
(8:00 a.m. - 8:00 p.m.) Sector 138, C.P. Virgen del Carmen, Agrup. Laderas del Inti, Asoc. Casa Huerta El Inti, Asoc. Villa La Era, A.H. San Francisco de Ñaña, Urb. Alameda de Ñaña I - IV, Asoc. El Monte de Ñaña, Asoc. Villa Migdal Shalom, Asoc. Villa Los Sauces.
-
(2:00 p.m. - 10:00 p.m.) A.H. San Fernando, Cuadrante: A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando.
-
5. Lince y Miraflores
-
Motivo: Empalme de tubería.
-
Lince (12:00 m. - 11:00 p.m.): Sectores 27 y 28, Urb. Cercado, Urb. El Agricultor, Urb. Lobatón, y cuadrante comprendido por Av. Domingo Cueto, Av. Arequipa, Jirón Pedro Conde, Av. Arenales, Calle Joaquín Bernal, Av. Mariscal Miller, Av. General César Canevaro y Jirón Almirante Martín Guisse.
-
Miraflores (12:00 m. - 11:00 p.m.): Urb. San Antonio, cuadrante formado por Av. Reducto, Av. Paseo de la República y Av. Tejada.