Callao: venezolano fue asesinado a puñaladas cuando tomaba licor con amigos en un parque

Un ciudadano venezolano fue asesinado a puñaladas en un parque conocido como ‘El Limonero’, en el distrito de Mi Perú, en el Callao. Según se conoció, el extranjero estaba tomando licor con unos amigos cuando fue atacado.

La víctima presenta múltiples cortes en el cuello y en la cabeza. Vecinos señalan que era conocido en el barrio como el ‘Chamo’ y tendría unos 25 años. En los últimos días reveló a sus amigos que “se había metido en problemas”.

LABORES EVENTUALES

Hasta el momento se desconoce si tiene familiares en Lima y su identidad, solo se sabe que alquilaba un cuarto a unas cuadras donde lo asesinaron y que vivía solo, no tenía un trabajo fijo, solo realizaba labores eventuales.

Los vecinos evitaron declarar por temor a represalias. La policía acordonó la escena para realizar las diligencias de ley. Las investigaciones determinarán las causas del crimen, así como los involucrados en este asesinato.