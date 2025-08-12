RREE conforma grupo de trabajo para una "evaluación técnica" de la vinculación del Perú al SIDH

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) conformó, el último viernes, un grupo de trabajo sectorial que se encargará de la evaluación técnica de la vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El grupo denominado "Grupo de Trabajo Sectorial para la Evaluación Técnica de la Vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", tendrá como objetivo "elaborar una propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial de alto nivel encargada de evaluar la participación del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Cabe destacar que toda la información que genere el grupo de trabajo, que se instalará “en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la emisión" de la resolución de creación, tendrá carácter "confidencial", informa RPP.

INSTALAR FORMALMENTE

Como se recuerda, el pasado 2 de agosto, el canciller Elmer Schialer anunció la creación del grupo de trabajo que evalúe la vinculación del Perú al SIDH y que realizará actos preparatorios, tras lo cual se "instalará formalmente" una comisión.

"Vamos a consultar a toda la población, es decir, a la academia, a las organizaciones civiles, a los colegios profesionales. Es decir, una vez terminados estos actos preparatorios, se va a instalar formalmente esta comisión”, sostuvo el diplomático.