Al menos 7 heridos deja choque entre bus del Metropolitano con vehículo en Barranco

Un bus de la ruta C del Metropolitano chocó contra un vehículo particular la mañana de este domingo 10 de agosto, en Barranco. Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el automóvil invadió la vía exclusiva del transporte público a la altura de la estación Balta.

Durante los primeros minutos, los buses con dirección a Naranjal circularon por vía mixta. Al menos siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores para recibir la atención respectiva.

El Ministerio de Salud precisó posteriormente que cuatro de los heridos fueron movilizados por el SAMU y tres por miembros de los Bomberos. Un equipo multidisciplinario del hospital garantiza su atención médica.

Normalización del servicio

Menos de una hora después del accidente, la ATU informó que la vía exclusiva quedó liberada. La circulación de buses hacia la estación Naranjal se restableció completamente sin mayores contratiempos.

Coordinación tras accidente

Las autoridades mantuvieron operativos de control en la zona mientras se atendía a los afectados. El vehículo particular involucrado permaneció en el lugar para las investigaciones correspondientes sobre la invasión del carril exclusivo.