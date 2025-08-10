Línea 2 del Metro: habilitan carriles exclusivos para el corredor Morado por obras en estación central

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó este domingo 10 de agosto dos carriles exclusivos para el corredor Morado en la avenida 9 de Diciembre (ex Paseo Colón), específicamente entre la Plaza Grau y el jirón Washington.

La medida forma parte del plan de desvíos por las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, ubicada en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Paseo Colón. Los carriles garantizarán la operatividad del servicio durante la ejecución de los trabajos, que incluyen una futura conexión subterránea entre las Líneas 1 y 2 del Metro.

El proyecto también contempla un túnel que unirá la estación Central de la Línea 2 con la estación central del Metropolitano, creando un nodo integrado de transporte. Según información de la Agencia Andina, esta estación permitirá viajes directos desde Ate hasta el Callao.

Advertencia a conductores

La ATU enfatizó que el uso indebido de estos carriles por vehículos particulares será sancionado. Mediante un comunicado, la institución exhortó a los conductores a respetar la señalización implementada para evitar congestionamientos en el área intervenida.

Alcance de la medida

La habilitación temporal busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios del corredor Morado mientras avanzan las obras de infraestructura. Las autoridades mantendrán supervisión constante en la zona para asegurar el cumplimiento de los carriles exclusivos y la fluidez del transporte público.