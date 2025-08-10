Alcalde de Ancón sobre obras de la fundación Mbappé: No fueron coordinadas con la municipalidad

El burgomaestre Samuel Daza agradeció las obras que la fundación Inspired by KM, del futbolista francés Kylian Mbappé, desarrolla en el distrito de Ancón, pero cuestionó que no se haya coordinado con el municipio las construcciones.

“Cuando usted va a una casa, lo primero es que tiene que tocar la puerta y presentarse quién es. Usted no entra a la casa y construir lo que da la gana y después dice ‘Mira, ya construí’. Creo que debe haber un respeto entre todos”, dijo.

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS

Tras las críticas iniciales, el alcalde saludó que iniciativas como esta lleguen a Ancón, considerando las limitaciones presupuestarias del municipio. Las obras de la fundación Mbappé, incluyen infraestructura educativa y deportiva.

La madre del futbolista del Real Madrid, Fayza Lamari, inauguró la tarde de ayer un campo de fútbol en el referido distrito. Los vecinos saludaron el apoyo que brinda la entidad internacional en beneficio de la comunidad, informa RPP.