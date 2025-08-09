Denuncian abandono del estadio municipal de Chorrillos: vecinos señalan que es utilizado como botadero

Vecinos de Chorrillos denunciaron a través de RPP, el total abandono en que se encuentra desde hace mucho tiempo el Coliseo de San Genaro, señalan que el lugar es utilizado como botadero de basura.

Indican que esta situación es de preocupación para los que viven en las cercanías del estadio, debido a los problemas de inseguridad y salubridad. Indican que en las noches llegan al lugar gente de mal vivir.

PISTA ATLÉTICA

"Es un estadio que está abandonado hace más de 15 años. Una obra que comenzó alrededor del 2010. Es un estadio que por la infraestructura y la revisión que ha tenido no ha pasado", dijo un vecino.

Finalmente, manifestó que la obra quedó inconclusa con un avance entre el 80 % al 85 % y que solamente faltaba la pista atlética y la cancha, ya que "a nivel de infraestructura, estaba ya súper avanzada".