Crimen en el Callao: hombre fue asesinado a balazos frente a una capilla

Un hombre fue asesinado la noche del viernes frente a la capilla Señor del Mar, en la urbanización Santa Marina Sur, en el Callao, tras ser interceptado a balazos por sujetos armados que dispararon indiscriminadamente.

De acuerdo a RPP Noticias, fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Paolo Jonathan de la Cruz Chong de 40 años. El sujeto se encontraba sentado en su motocicleta estacionada cuando fue atacado.

Ataque y evidencia hallada

Testigos relataron que los agresores aparecieron repentinamente, abrieron fuego y huyeron rápidamente. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde falleció.

Peritos hallaron ocho casquillos de bala y un proyectil sin percutar, indicativos de la intensidad del ataque. La intervención policial incluyó diligencias para rastrear a los responsables, aunque no se han reportado detenciones.

Crímenes en el Callao

El crimen eleva a 125 los homicidios registrados en el Callao durante 2025, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), consolidando a la región como la tercera con más asesinatos del país, solo detrás de Lima y La Libertad.