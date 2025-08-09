Lloviznas y bajas temperaturas persistirán en Lima este fin de semana, alerta Senamhi

¡Atención! Lima continuará experimentando lloviznas persistentes y frío intenso hasta el fin de semana, según confirmó Patricia Rivera Girón, especialista en Climatología del Senamhi, a la agencia Andina.

Estas condiciones, que han obligado a los limeños a abrigarse más, responden a la intensificación de vientos del sur que incrementan la humedad atmosférica, fenómeno típico de agosto, pero con mayor intensidad en estos días.

Rivera Girón explicó que los vientos del sur aportan "más humedad, pero esto no será persistente todo el mes". Las lloviznas se concentrarán principalmente en distritos del litoral como la Costa Verde, donde las temperaturas diurnas rondarán los 14-15°C. La humedad será más notable en madrugadas y noches.

Distritos con temperaturas más bajas

En Lima Metropolitana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 12°C, mientras que en distritos del este (La Molina, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate, Chaclacayo, Cieneguilla y San Luis) descenderán "un poco más" durante la noche. La especialista aclaró que pese al aumento de humedad, no se prevé un descenso térmico drástico.

Pronóstico

Hacia finales de agosto, Lima registrará una transición gradual a días "más cálidos y despejados al mediodía", indicó Rivera Girón. El Senamhi proyecta que la frecuencia de cielos despejados aumentará paulatinamente, marcando el inicio de la reducción de las condiciones invernales extremas.