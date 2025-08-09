Incendio consume almacén en el Cercado de Lima: 15 unidades de los bomberos atendieron la emergencia

Esta madrugada, un voraz incendio consumió un almacén, ubicado en la cuadra 13 del jirón Miró Quesada, en el Cercado de Lima. Tras casi dos horas de intensas labores, los bomberos controlaron la emergencia.

Para controlar las llamas, que amenazaban con extenderse a viviendas vecinas, se necesitaron 15 unidades de los bomberos. Según revelaron los moradores, el siniestro se originó poco después de las 4:30 a.m.

INCENDIO ESTÁ ENCERRADO

“Es un incendio que está encerrado, que no va a propagarse. Estamos terminando de apagar todo lo que está en el interior”, dijo a RPP el comandante Joel Ricaldi, jefe de la 5ª Brigada de Bomberos de Lima Centro.

“Es un almacén que ya habíamos tenido un incendio. Está comprometido aproximadamente 120 metros cuadrados. Este almacén, por las características que ya las conocemos, da hacia la calle posterior”, agregó.