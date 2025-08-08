Fiscalía indaga presunto atentado contra base de datos informáticos de la Junta Nacional de Justicia

La Fiscalía inició investigación preliminar por una presunta manipulación de la base de datos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual contenía documentación sobre procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales.

La Segunda Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia encargó a la Divindat realizar diligencias inmediatas, como entrevistas, recolección de evidencias digitales y análisis técnico de los sistemas supuestamente afectados.

PERJUDICAR SEGUIMIENTO

Los documentos comprometidos superarían los 1.200 archivos, que contienen detalles de procesos disciplinarios en curso y concluidos. Su posible alteración podría perjudicar el seguimiento y transparencia de estos casos.

En un amplio comunicado, el Ministerio Público precisó que estas acciones buscan identificar responsabilidades penales y civiles. La Junta Nacional de Justicia aún no ha emitido un pronunciamiento sobre este incidente.