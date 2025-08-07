Pasajero resulta herido tras caer de un bus del Metropolitano en Independencia

Una vez más el Metropolitano genera la polémica. Esta vez, en horas de la tarde de este jueves 7 de agosto, un usuario resultó herido en la estación Izaguirre en Independencia luego de intentar abordar una unidad del servicio.

Al suscitarse este accidente, el personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) decidió activar los protocolos necesarios para poder atender el pasajero, quien esperaba la atención médica respectiva, pero sucedió algo impensado.

USUARIOS RECLAMAN A LAS AUTORIDADES

En los videos que pudieron compartirse en las redes sociales, se observa a otros usuarios grabando la situación que atravesaba el ciudadano, quien tuvo que esperar más de 15 minutos para la llegada de un vehículo para que lo llevara a un establecimiento de salud cercano.

"Hombre se cae del Metropolitano, se encuentra herido. Ha pasado más de 20 minutos y no llega ninguna ambulancia. Terrible el tiempo de respuesta en tema de inseguridad del Metropolitano", se escucha decir a una de las personas.