Melcochita sobre proyecto para declararlo como patrimonio cultural de la Nación: “Nadie es eterno”

Luego de la iniciativa del congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, que busca declarar a Pablo Villanueva mejor conocido en el ambiente artístico como “Melcochita”, como Patrimonio Cultural de la Nación, ha tenido hasta el momento el visto bueno de diversos integrantes del Legislativo.

Del mismo modo, el humorista decidió pronunciarse al respecto en su cuenta de Instagram sobre el proyecto de ley que impulsa Cerrón Rojas, y agradeció el distintivo que buscan realizarle. Además, enfatizó que se encuentra contento por esta noticia que ha recibido, donde buscan inmortalizarlo. "Muchas gracias a todos. Me llena de alegría la propuesta. Nadie es eterno. Me hace feliz este reconocimiento".

PRESIDENTE DEL CONGRESO A FAVOR DE LA INICIATIVA

En los exteriores del Parlamento, el presidente del Congreso, José Jerí, mostró su postura afirmativa por la iniciativa de Waldemar Cerrón, dejando en claro que el también sonero ha marcado en la cultura peruana.

Cabe precisar que, en el proyecto del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva se encuentra en la Comisión de Cultura del Legislativo, a la espera del debate, por lo que, tener noticias positivas, todo pasará al pleno.