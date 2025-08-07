Gobierno no ha autorizado acelerar ejecución de tren Lima–Chosica, afirma ministro César Sandoval

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desmintió al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y negó que el Gobierno haya cambiado de postura para acelerar la ejecución del tren Lima-Chosica. El ministro César Sandoval fue enfático en señalar que no ha habido modificación en la línea técnica del Ejecutivo.

Desde Japón, Sandoval aclaró que el Gobierno mantiene su compromiso con la responsabilidad y el rigor técnico. “No se puede cambiar de postura cuando se trata de actuar con tecnicismo”, recalcó en respuesta a lo afirmado por Gutiérrez, quien aseguró contar con respaldo para dar luz verde al proyecto.

Gutiérrez declaró que recibió autorización del premier Eduardo Arana y del propio Sandoval para anunciar públicamente el supuesto cambio, y respaldó la iniciativa del alcalde Rafael López Aliaga, pese a las observaciones emitidas por el MTC. También pidió celeridad debido al arribo del primer lote ferroviario.

MÁS REUNIONES TÉCNICAS

El ministro explicó que se desarrolla actualmente una tercera mesa técnica y que aún se esperan nuevas propuestas. Indicó que el Colegio de Ingenieros entregará un planteamiento en los próximos días, y que la concesionaria hará lo propio el 18 de agosto, todo dentro del marco legal vigente.

Finalmente, Sandoval reafirmó que no ha habido ningún giro en la postura oficial. “No salimos ni un milímetro de la Constitución ni de las leyes”, aseguró a RPP. Agregó que el Ejecutivo está abierto al diálogo siempre que se respete la legalidad, la seguridad y el bienestar ciudadano.