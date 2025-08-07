Ministro del Interior sobre falta de chalecos para la PNP: “Es lo que heredamos de gobiernos anteriores"

Ante el asesinato de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un enfrentamiento con delincuentes en La Victoria, la familia de la víctima reveló que su pariente se compró por sus propios medios su chaleco antibalas ante la carencia de este objeto en la institución.

Tras estas declaraciones, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, mencionó desde el Congreso que esta situación se debe a que gestiones anteriores no han priorizado la mejora de la PNP. Sin embargo, enfatizó que ya se encuentran realizando todos los trámites necesarios para dotar a los efectivos.

"Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores, este Gobierno el año pasado ha hecho un proceso para la adquisición de más de 3 mil chalecos, pero lamentablemente, tenemos que cumplir con la normativa”, comentó el ministro del Interior.

CHINA DONARÁ CHALECOS ANTIBALAS

A pocos meses de culminar el 2025, Carlos Malaver reveló que de acuerdo a las gestiones que se han realizado, el Gobierno de China donará alrededor de 4 mil chalecos antibalas, y al termino del año, la PNP contará con 7 mil chalecos.