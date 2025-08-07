Alcalde López Aliaga remite documento al Poder Ejecutivo para acelerar proyecto del tren Lima-Chosica

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que remitió al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Eduardo Arana Ysa, un formato de decreto de urgencia para acelerar el proyecto sobre el tren Lima-Chosica.

"He enviado un formato de decreto de urgencia al señor premier, a pedido del defensor del Pueblo. Lo he enviado de buena fe. Cuando hay voluntad política las cosas salen rápido, pero si no hay, las cosas se demoran", manifestó.

EN CINCO AÑOS

Dijo esperar que el Ejecutivo considere el documento y trabaje sobre ello para lograr que el proyecto se ponga en marcha. No obstante, recalcó que no se reunirá con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo.

"Yo no puedo estar reunido con una persona que adelanta opinión, que dice que esto va a funcionar en cinco años", expresó en la víspera el burgomaestre metropolitano a RPP, durante una actividad en el distrito de Puente Piedra.