Juan Carlos Oblitas desmiente a Oviedo por supuesto bono en Eliminatorias 2018: “Es falso"

Juan Carlos Oblitas salió al frente para desmentir al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, por declarar que exigió un “bono de éxito” durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. A través de un comunicado, el exdirector deportivo rechazó esa versión y mostró pruebas documentadas que lo respaldan.

“Debo señalar que las afirmaciones del Sr. Oviedo son totalmente falsas. Ignoro cuál es la razón por la que decide incurrir en una gruesa mentira”, se lee el documento al que accedió RPP.

Según Oblitas, la bonificación fue acordada desde el inicio del proceso y no a pocas fechas del final, como afirmó Oviedo. Añadió que “la adenda fue firmada por el propio señor Oviedo, casi dos años antes del supuesto pedido que jamás realicé”. Según indicó, en ese momento, Perú era penúltimo en la tabla.

“La adenda se firmó en enero de 2016 cuando se habían jugado cuatro fechas de las Eliminatorias Rusia 2018 y, en ese momento, Perú había perdido tres partidos. Estábamos penúltimos, en el puesto 9”, indicó.

DESCARTA BENEFICIO PARTICULAR

El documento presentado por Oblitas indica que la bonificación se otorgaría “solo si la selección clasificaba al Mundial” y “en igualdad de condiciones con los jugadores”. Oblitas enfatizó: “Nunca existió un beneficio particular para mi persona”.

Asimismo, negó rotundamente haber condicionado su permanencia: “Es totalmente falso que yo haya solicitado un bono cuando faltaban tres fechas para clasificar”.