Río Rímac: Declaran de interés nacional la restauración de su cuenca por su grave deterioro ambiental

El Gobierno del Perú ha declarado de interés nacional y necesidad pública la recuperación integral de la cuenca del río Rímac, desde sus nacientes en la sierra hasta su desembocadura en el mar. La medida fue oficializada este 6 de agosto a través del Decreto Supremo N.º 014-2025-MIDAGRI, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El objetivo es restablecer el equilibrio ecológico de una de las principales fuentes de agua de la capital y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

La norma busca impulsar la articulación de políticas públicas, programas y proyectos que promuevan una gestión sostenible de los recursos hídricos, el control de focos de contaminación y la recuperación de ecosistemas degradados en toda la cuenca del Rímac. Esta acción responde a la creciente presión que enfrenta el río por factores como la urbanización desordenada, la deforestación, la actividad minera informal y los efectos del cambio climático.

La ANA liderará acciones para revertir deterioro ambiental del río Rímac

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), como entidad rectora del sistema de gestión de recursos hídricos, estará a cargo de implementar las medidas derivadas de esta declaratoria. Además, deberá coordinar con otras entidades, incluidas las Fuerzas Armadas, cuando las intervenciones impacten en zonas bajo su jurisdicción. La restauración de la cuenca se alinea con normas clave como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley General del Ambiente y los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional.

El Ejecutivo advirtió que la cuenca del río Rímac se encuentra en un estado de vulnerabilidad crítica, lo que pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de personas. Por ello, la iniciativa no solo busca proteger este recurso natural vital, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible. Cabe resaltar que esta declaración no requiere un análisis regulatorio previo, ya que no impone obligaciones directas a terceros.