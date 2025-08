Hermanos de chofer del ‘anconero’ tras mortal accidente: No tenía multas y su brevete estaba vigente

Tras el choque entre un bus del Metropolitano y una cúster de la línea Nueva Estrella, conocida como el “anconero”, que dejó tres muertos y más de 20 heridos, los hermanos del chofer de la combi, identificado como Andrés Yopán, quien falleció, se pronunciaron.

Elisabeth Yopán manifestó que su hermano no tenía sanciones a su nombre. “Él tenía su brevete vigente, no tiene multas. Las que mencionan son del dueño de la cúster. Mi hermano trabajaba para él. No merece tantos adjetivos negativos”, sostuvo.

CONDICIONES LABORALES

Mientras que Jonathan Yopán, dijo que hermano era un chofer responsable, que no actuaría imprudentemente y que tenía muchos sueños por cumplir. “Siempre quiso tener su propio vehículo para no depender de nadie. Solo buscaba trabajar”, indicó.

Finalmente, señalaron que las condiciones laborales en el transporte informal son precarias. Afirmaron que los conductores alquilan las unidades, entregan una cuota diaria al dueño y solo se quedan con un porcentaje de lo recaudado, que es mínimo, informa Latina.