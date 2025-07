Mujer lleva a su nieto a ver "tren de olas" en malecón de Chorrillos tras alerta de tsunami: "Para que conozca"

Durante la alerta de tsunami activada en la costa peruana, una mujer en Chorrillos llevó a su nieto al malecón para observar el fenómeno marino, pese a las órdenes de evacuación emitidas por la Marina de Guerra del Perú.

El hecho, registrado por Latina Noticias que cubrían las medidas preventivas, ocurrió tras el terremoto en Rusia de magnitud 8.8 que motivó la emergencia. La mujer justificó su acción diciendo que "Nunca había visto un tsunami".

"Lo traigo a mi nieto para que también conozca", dijo. Minimizó el peligro argumentando que "Me han dicho que es preventivo, no de alto riesgo [...] no se sabe de cuántos metros van a llegar las olas". Mientras hablaba, mantuvo una actitud calmada frente al litoral, donde autoridades habían ordenado el desalojo de playas y zonas bajas.

Justificación y plan de evacuación

Al ser consultada sobre posibles protocolos de emergencia, la ciudadana que ahora es viral en redes mencionó un plan rudimentario. "Tengo que irme al frente de la Casa Blanca y quedarme, porque no me puedo meter a las cuadras al ser muy angostas", dijo.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes de la escena desataron críticas en redes sociales, cuestionando la imprudencia ante una amenaza real. Paralelamente, las autoridades recordaron que toda la franja costera de Lima permanece bajo vigilancia, con énfasis en evitar que los ciudadanos eviten acercarse al mar durante la alerta.