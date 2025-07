Carlos Cacho sobre look de Dina Boluarte en el mensaje a la Nación: “Se le vio más pequeña y rellenita”

El último 28 de julio, la mandataria Dina Boluarte ofreció su último mensaje a la Nación como máxima autoridad del Perú por Fiestas Patrias. El pronunciamiento de la dignataria no fue lo único criticado por especialistas, sino que también, la vestimenta que utilizó a su llegada al Congreso.

Durante una entrevista con Trome, el estilista Carlos Cacho analizó el outfit de Boluarte Zegarra y precisó que la combinación de los colores le jugó en contra a la jefa de Estado. Además, criticó el maquillaje que se le implementó.

“La idea del sastre no está mal, el problema es que se lo pone de dos colores, eso la hace más pequeña, rellenita, no la estiliza. Hubiera preferido ese mismo conjunto, pero en color rojo. Su cabello es muy oscuro y la boca roja no va”, declaró.

LUCE MÁS REJUVENECIDA DINA BOLUARTE

Dina Boluarte no solo llamó la atención por la vestimenta que decidió ponerse para el discurso presidencial, sino también, los cambios faciales a los que se habría sometido tiempo atrás, por el cual se encuentra en el ojo de la tormenta.