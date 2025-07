¡La delincuencia no perdona en Fiestas Patrias! Trabajadora del Midis denuncia robo de su celular

Para nadie es un secreto que la inseguridad ciudadana le está ganando la batalla al Gobierno de Dina Boluarte. Esta vez, en medio de los preparativos para realizarse la Parada Militar 2025, una trabajadora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) denunció el robo de su celular cuando estaba en camino al Desfile Patrio en la Av. Brasil.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En conversación con las redes sociales de Panamericana Televisión, la víctima, quien labora en el programa “Cuna Más” del Midis, contó que el accionar criminal sucedió cuando estaba esperando el bus de transporte público para dirigirse al evento por Fiestas Patrias.

“Salí corriendo de mi casa a las 3:30 a.m. hacía el paradero y habían tres personas que estaban ahí. Pensé que estaban esperando su carro, pero de pronto comenzaron a pedirme el celular y me arrancharon la mochila (…) Hubo personas que vieron, pero no hicieron nada”, comentó.

Finalmente, la trabajadora del Midis hizo un llamado a las autoridades de Villa El Salvador, distrito donde sucedió el robo, para que puedan implementar cámaras de seguridad en las calles y realicen un patrullaje constante por las zonas de la jurisdicción.