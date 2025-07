Korina Rivadeneira al ver llanto de bailarín húngaro: “Me hizo sentir profunda tristeza”

El caso de tocamiento que sufrió Korina Rivadeneira días atrás, tuvo su desenlace final en horas de la tarde de este jueves 24 de julio, conociéndose que el bailarín Attila Vajda Zoltan, de nacionalidad húngara, fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión suspendida, veredicto que hicieron que el extranjero se quiebre en llanto.

Al observar ello, la esposa de Mario Hart decidió pronunciarse al respecto y aseguró que le dio pena ver al integrante de ‘Los Dioses del circo’ derramando algunas lágrimas. Además, recalcó que Vajda Zoltan se siente solo en el Perú, ya que, su familia esta en otro país.

“Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija en quien sabe cuánto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse. Soy un ser humano y siento por lo general demasiado fuerte para mi agrado”, posteó.

NO TENÍA LA INTENCIÓN DE HACERLE DAÑO

Previo al conocerse la sentencia de las autoridades del Poder Judicial (PJ), la defensa legal del bailarín húngaro aseguró que su patrocinado estaba totalmente arrepentido por lo que había sucedió, y argumentó que ningún momento “tenía la intención de hacerle daño”.