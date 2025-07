Abogado de Jorge Cuba revela que tampoco sabía que su defendido había salido del Perú: "Me enteré hoy"

El abogado del exviceministro de Comunicaciones, Jorge Luis Cuba, aseguró que desconocía que su defendido abandonó el país antes de conocerse su sentencia por el caso Metro de Lima. Paolo Aldea, defensor legal del exfuncionario, afirmó que se enteró de la salida del país este mismo jueves 24 de julio, fecha en que el Poder Judicial dictó una condena de 21 años y 8 meses de prisión contra su patrocinado.

La condena fue impuesta por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que halló a Cuba responsable de los delitos de colusión y lavado de activos en relación con las licitaciones de los primeros tramos del Metro de Lima, favoreciendo a la empresa brasileña Odebrecht. La jueza precisó que la sentencia deberá cumplirse en un penal que será determinado por el INPE, descontando el tiempo que Cuba pasó en prisión preventiva.

Abogado insiste en que la condena se mantiene firme

Pese a la huida de Cuba el pasado domingo 20 de julio, Aldea sostuvo que la lectura de la sentencia y el curso del proceso judicial no se ven alterados por su paradero. “Considero que esto no agrava su situación, porque el día de hoy se ha programado la lectura de sentencia y esta más allá o al margen de que el señor se ponga o no a derecho”, expresó en declaraciones a la prensa.

El abogado subrayó que continuará ejerciendo la defensa legal de Cuba, aunque remarcó que la decisión de abandonar el país fue tomada sin su conocimiento. “He conocido de esta situación el día de hoy. Esta es una decisión exclusiva del señor Jorge Cuba”, puntualizó, deslindando toda responsabilidad sobre la fuga del exfuncionario durante el juicio por uno de los casos más emblemáticos de corrupción vinculados a Odebrecht en el Perú.