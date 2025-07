General de la PNP, Felipe Monroy, sostiene que “los estados de emergencia no ayudan mucho”

En una reciente entrevista con el noticiero Buenos Días Perú, el general Felipe Monroy, jefe policial de la Región Policial Lima, se mostró crítico respecto al impacto real de los estados de emergencia como medida para enfrentar la inseguridad. “Los estados de emergencia no nos ayudan mucho”, declaró el alto mando policial, subrayando que esta posición no es nueva: “Yo me ratifico. He dicho esto en otra oportunidad”.

Apoyo al “plan celador”

Durante la conversación con la periodista Claudia Chiroque, el general de la Policía Nacional del Perú hizo énfasis en su preferencia por una estrategia alternativa. “Considerando el costo económico que corresponde al Estado desembolsar por pagar a cada efectivo por el estado de emergencia, yo apuesto y apostaré por el plan celador que ya lo tenemos planificado”, expresó. No obstante, admitió que dicho plan aún no ha sido implementado porque “no está en instancias ni del sector ni de la policía implementarlo”.

Consultado sobre si su postura ha sido comunicada directamente al ministro del Interior, el general respondió con claridad: “No tengo contacto directo con el señor ministro, no es mi nivel de conversar”. Esta afirmación deja entrever las limitaciones jerárquicas dentro de la institución, donde los canales formales determinan el flujo de comunicación hacia los más altos niveles del Ejecutivo.

Finalmente, Monroy explicó que su deber es trasladar sus observaciones a sus superiores inmediatos. “Yo doy cuenta a mi comando, en este caso Dirección Nacional de Orden y Seguridad porque para los estados de emergencia se pide la opinión del jefe de región”, afirmó. Enfatizó que su labor se limita a “cumplir disposiciones”, sin involucrarse directamente en decisiones ministeriales.