Rafael López Aliaga niega que tren Lima-Chosica se haya descarrilado: “No pasó nada”

Luego de conocerse la llegada del primer lote de trenes que serán destinados para transportar a las personas de Lima a Chosica, y viceversa, un hecho llamó la atención de los asistentes, quienes grabaron como la locomotora se habría descarrilado en el Parque de la Muralla.

Ante estas especulaciones, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre el posible incidente y aseguró que estuvo desde tempranas horas en la ceremonia de presentación y enfatizó que no sucedió nada alejado de la realidad.

“Yo he tenido una ceremonia larga. Casi dos horas y media, con toda la maquinaria al frente mío, encima del riel... no pasó nada (…) ¿De qué estamos hablando? (...) Es que acá hay mucho interés de que no haga nada”, manifestó el burgomaestre de la capital.

ARREMETIÓ CONTRA SUSANA VILLARÁN Y JORGE MUÑOZ

Rafael López Aliaga no dejó pasar la oportunidad y arremetió contra los exalcaldes de Lima, Susana Villarán y Jorge Muñoz, indicándoles que en la comuna edil hay presupuesto para realizar trabajos en beneficio de los ciudadanos. “Estoy demostrando que en la Muni de Lima sí hay plata”.