Vía Evitamiento: chofer de combi implicado en choque múltiple escapó del lugar

Un violento accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en la Vía Evitamiento, a la altura del trébol de la Javier Prado, provocó un severo embotellamiento en sentido norte a sur y dejó como saldo tres vehículos siniestrados, aunque afortunadamente sin heridos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. e involucró a un camión cargado de ladrillos, una combi y un furgón que transportaba quesos. Aunque dos de los tres carriles fueron liberados por Lima Expresa cerca de las 8:30 a.m., el tráfico persistió durante toda la mañana. A las 10:00 a.m., aún se reportaban colas de vehículos de hasta 5 kilómetros de largo, generando desesperación entre los conductores y pasajeros.

Desde la avenida Nicolás Arriola, se observaban largas filas de autos particulares, transporte público y carga pesada. Varios pasajeros decidieron bajarse de los vehículos y continuar a pie para intentar llegar a tiempo a sus destinos.

CONDUCTOR SE DIO A LA FUGA

Según información policial, el conductor de la combi de placa W4F-750, de propiedad de Rita Luz Vásquez Camavilca, huyó del lugar tras el impacto. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades en este aparatoso accidente.