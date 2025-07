Ministro Ángel Manero descarta desabastecimiento en los mercados por bloqueo de carreteras

En declaraciones a RPP, Ángel Manero Campos, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, aseguró que no hay peligro de desabastecimiento en los mercados por el bloqueo de vías que ejecutan los mineros artesanales en distintos puntos del país.

"El Poder Ejecutivo hará lo posible porque no haya desabastecimiento en los mercados o que no suban los precios de los productos agrícolas hacia el consumidor. Todavía tenemos unos días de stock de productos. La población no debe preocuparse", afirmó.

TRANSPORTISTAS DE CARGA

Por otro lado, Carlos Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios de Transportes de Carga Pesada, advirtió un inminente desabastecimiento de gas y alimentos en las ciudades del sur del país debido al bloqueo de carreteras.

"Si esto sigue 24 horas más, no vamos a tener gas en todo el sur. Vamos a estar desabastecidos. Aparte de alimentos y otros productos. Es importantísimo que ya se aperturen las carreteras porque la situación se está complicando", manifestó.