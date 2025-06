Farid Ode muestra chat de su hija: acusa maltrato de padrastro y silencio de Mariella Zanetti

Farid Ode desató polémica al compartir un chat con su hija Gamille, quien denuncia maltrato verbal de su padrastro mientras Mariella Zanetti, su madre, presuntamente guardaba silencio. El empresario aseguró entre lágrimas que no busca venganza, sino proteger a su hija tras escucharla llorar pidiendo ayuda.

Durante una entrevista en Magaly TV La Firme, el empresario mostró mensajes de WhatsApp en los que su hija Gamille le confiesa entre lágrimas que su padrastro la insultó mientras su madre, Mariella Zanetti, no reaccionó para defenderla. “Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada”, le escribió la joven, desatando la indignación de Ode en televisión.

“PAPÁ, ESTE SEÑOR ME ESTÁ TRATANDO MAL”

Entre los momentos más tensos, Farid relató la llamada que recibió de su hija, llorando y con la voz entrecortada. “Papá, este señor me está tratando mal, me está insultando, me está amenazando”, le dijo, dejando al empresario entre la frustración y la impotencia por no poder protegerla directamente. Según Ode, no es la primera vez que su hija sufre estas situaciones en casa, acusando al padrastro de romper su patineta, revisarle sus cosas y restringirle el wifi para estudiar.

Farid mostró también un video donde el padrastro insulta a Gamille, llamándola “mocosa malcriada”. Pese a ello, Zanetti habría minimizado el incidente, atribuyéndolo a una discusión por un shampoo, algo que Ode consideró una falta de protección hacia su hija.

¿POR QUÉ GAMILLE NO SE VA DE CASA?

Consultado por Magaly Medina sobre por qué Gamille sigue viviendo en casa de Zanetti si se siente maltratada, Farid explicó que su hija, de 22 años, acaba de terminar la universidad y está iniciando su vida laboral. Además, Gamille no quiere separarse de su hermano menor, a quien cuida y acompaña. “Le he dicho que mi casa es su casa, pero ella quiere ahorrar y estar cerca de su hermanito”, precisó Ode, aclarando que su único objetivo es velar por la seguridad emocional de su hija.

Por su parte, Mariella Zanetti se pronunció en el programa asegurando que en su hogar reina la armonía y calificó el incidente como “una tontería” relacionada con un shampoo, mientras que su esposo, el padrastro de Gamille, respondió que no le pediría disculpas, avivando aún más la controversia pública.

GAMILLE SE ALEJA DE LAS REDES EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Tras la difusión del caso, Gamille Ode emitió un comunicado en sus redes sociales lamentando que la situación se hiciera pública y pidió respeto a su privacidad. Aclaró que no considera a su madre una mala madre, pese a lo ocurrido, y anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales mientras la polémica se calma.

El caso mantiene expectante al público mientras se espera una postura más firme de Mariella Zanetti y nuevas acciones de Farid Ode para garantizar el bienestar de su hija, quien ha decidido guardar silencio por ahora mientras atraviesa este difícil momento.