Viuda de ‘El Ruso’ reclama justicia contra Armonía 10: “Me desconocieron como esposa”

La tragedia que enlutó a la cumbia peruana con el asesinato de Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’, el pasado 16 de marzo en San Juan de Lurigancho, sigue generando controversia. Su viuda, Carolina Jaramillo, ha alzado la voz contra la orquesta Armonía 10, acusándola de no cumplir con las promesas de apoyo económico para su hijo menor y de intentar aprovecharse de la imagen del fallecido cantante. En una reciente entrevista, Jaramillo reveló que la agrupación condicionó una pensión de S/5,000 a la cesión exclusiva de los derechos de imagen de Flores, una propuesta que ella rechazó tajantemente por considerarla poco ética. “No era de buena fe”, afirmó, visiblemente afectada, al relatar cómo la orquesta no ha brindado el respaldo esperado tras la pérdida de su esposo.

Jaramillo, quien ahora enfrenta un proceso legal contra Armonía 10, detalló que la agrupación realizó un depósito por el seguro de vida, pero este permanece consignado y solo puede ser liberado por un juez, dejando a su familia sin acceso inmediato a los fondos. La viuda expresó su decepción por la falta de comunicación y apoyo de una orquesta que, durante dos décadas, compartió escenario con Flores. “De los que pensé que nunca me iban a dar la espalda fue de ellos, no entendí por qué me desconocieron como esposa”, confesó en el programa Magaly TV, La Firme. Además, Jaramillo anunció su intención de honrar el legado de su esposo al debutar como cantante con temas inéditos de su autoría, un sueño que Flores tenía de lanzarse como solista.

Dolor y rechazo por un homenaje cuestionado

La controversia se intensificó cuando Jaramillo criticó un segmento en el programa El reventonazo de la Chola, donde un médium afirmó haber contactado el espíritu de Flores, sugiriendo que estaba “contento” por un homenaje de la orquesta. Para la viuda, este acto fue un “circo” que desrespechó el dolor de su familia. “Fue terrible ver que Paul se manifieste para decir que está contento, ¿tú crees que Paul está contento y no va a decir lo que está pasando con su hijo?”, expresó indignada. Jaramillo dejó claro que no autoriza el uso de la imagen, voz o nombre de su esposo por parte de Armonía 10, especialmente tras su intento de realizar un concierto en el Estadio San Marcos utilizando el legado del cantante sin su consentimiento.

El caso, que ha conmocionado a los seguidores de la cumbia peruana, pone en el centro el debate sobre los derechos de los artistas y la responsabilidad de las agrupaciones musicales tras una tragedia. Mientras Jaramillo lucha por justicia para su hijo y por preservar el legado de Flores, la orquesta ha evitado pronunciarse nuevamente, dejando el asunto en manos de la vía legal. La viuda, decidida a seguir adelante, aseguró: “Voy a luchar por mi hijo y por todo lo que Paul construyó. Su legado no va a quedar atrás, y yo voy a continuar con lo que él soñó”. Este conflicto, más allá de lo económico, refleja el profundo dolor de una familia que busca cerrar un capítulo de luto en medio de una disputa que aún está lejos de resolverse.