Congreso: Sindicato de Trabajadores cuestiona que se les prohíba realizar declaraciones públicas

En entrevista con RPP, Marie Silva, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, cuestionó el memorándum que les prohíbe declarar a la prensa sobre temas del legislativo o los parlamentarios, "salvo autorización expresa de las autoridades".

"Rechazamos lo dispuesto por el Oficial Mayor del Congreso dado que recorta nuestros derechos como trabajadores (…) Como sindicato no nos afecta, pero eso no significa que al trabajador, en sí, no le vaya a afectar", señaló categórica la representante sindical.

BICAMERALIDAD

Dijo también que la someterían a un proceso disciplinario por exigir mejores condiciones laborales. Manifestó que no contarían con un espacio físico dentro del Pleno ya que dos edificios han sido declarados como inhabitables ante los recientes sismos.

"Se viene la bicameralidad y no sabemos cuál va a ser nuestra situación de un espacio físico (…) Se habla de que moverán al personal, pero nosotros no somos objetos para que nos muevan de un lado a otro sin previa comunicación", añadió a Exitosa.