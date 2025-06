¡Orgullo peruano! Maido es elegido el mejor restaurante del mundo en 2025

El restaurante Maido, dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura, fue elegido como el mejor del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2025. El anuncio se dio este 19 de junio en la gala realizada en Lingotto Fiere, en Turín, Italia.

Maido se convirtió así en el primer restaurante peruano en alcanzar el puesto número uno global, superando a grandes referentes mundiales. Es también el segundo año consecutivo que lidera el ranking sudamericano. Su propuesta nikkei, que fusiona técnicas japonesas con productos peruanos, es hoy considerada un modelo de excelencia.

El restaurante está ubicado en Miraflores y ofrece una experiencia culinaria que va más allá del sabor. Con platos que integran mariscos locales y presentaciones de alto nivel, ha logrado reconocimiento internacional. El precio por persona oscila entre S/1,190 y S/2,420, y la demanda es constante.

OTROS RESTAURANTE PERUANOS QUE BRILLARON

Kjolle, restaurante de Pía León, logró por primera vez entrar al top 10 mundial, ocupando el puesto 9 en esta edición. La evolución de este espacio ha sido notable desde su apertura en 2018. En 2024 ocupó el puesto 16 a nivel mundial y el cuarto en América Latina. El menú degustación va desde los 125 dólares por persona.

Mérito, en Barranco, también hizo historia al ingresar al top 50 mundial por primera vez, ocupando el puesto 26. Fundado por el chef venezolano Juan Luis Martínez, el restaurante destaca por su fusión de sabores caribeños y peruanos. En 2024 estuvo en el puesto 55.

Finalmente, Mayta, liderado por Jaime Pesaque, subió dos posiciones respecto al año pasado y se ubicó en el puesto 39. Central, aunque ya no compite por su inclusión en el grupo Best of the Best, mantiene su legado como pionero de la alta cocina peruana a nivel global.