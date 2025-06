Manuela Camacho arremete contra Mininter y PNP tras detención de Hialmar Laynes: “Es una burla”

La periodista Manuela Camacho se pronunció luego de la captura de Hialmar Enrique Laynes Sánchez, acusado de acosar a varias reporteras y sobre quien pesaba una orden judicial de prisión preventiva por 18 meses. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre su detención en Los Olivos a través de redes sociales, lo que generó una inmediata reacción de Camacho, una de las principales denunciantes del caso.

“Es una burla que después de todo lo que hemos soportado, se quieran subir al coche. Este es un logro de nosotras, las víctimas del acosador”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

SEÑALA QUE LES DIERON LA ESPALDA

Camacho denunció que el aparato estatal les dio la espalda durante todo el proceso. Según relata, el Ministerio del Interior nunca respondió a sus solicitudes para incluir a Laynes en la lista de los más buscados, y la PNP habría minimizado las denuncias, incluso permitiendo que el acusado fugara mientras estaba bajo vigilancia policial.

“Hace tres días intentamos concretar su detención y nos respondieron que no podían acudir porque no tenía requisitoria alguna en el sistema. Ayer, la primera respuesta fue que no tenían patrulleros”, afirmó.

Pese a las múltiples alertas que las víctimas habrían hecho durante diez meses, no hubo una acción efectiva por parte de las autoridades, según su versión. Camacho también denunció que hubo pedidos de coimas por parte de agentes para ejecutar la detención.

La periodista cuestionó con dureza el mensaje del Ministerio del Interior, que publicó en redes sociales: “¡Cae acosador de periodistas! (…) ¡Ahora pagarás!”, acompañado del hashtag #LosOlivos.

“Que finalmente nos escucharan para ir a efectuar la detención (lo que simplemente les corresponde) cuando nosotras hicimos todo el trabajo previo, no es algo de lo que enorgullecerse”, concluyó.