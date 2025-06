MML multará con S/5,350 a tricicleros que usen megáfonos en la calle: también decomisarán unidades

Adiós a los tradicionales megáfonos de los vendedores callejeros. La Municipalidad de Lima anunció sanciones para los tricicleros que utilicen equipos de sonido que alteren el orden público. La multa puede llegar hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 5,350, además del decomiso del triciclo y el altavoz.

RUIDOS EXCESIVOS Y DECOMISOS

La gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de la MML, Mariela Faya, detalló que los agentes municipales están facultados para intervenir a vendedores ambulantes que utilicen megáfonos con un volumen que supere los 60 decibeles. Esta medida responde a numerosas quejas de vecinos y comerciantes formales del Cercado de Lima, que denuncian la alteración de la tranquilidad por los ruidos constantes en zonas concurridas.

"Muchos sobrepasan los límites con anuncios como ‘pitahaya, pitahaya’, generando contaminación sonora", explicó Faya. La normativa vigente autoriza no solo la multa, sino también el decomiso de triciclos y equipos de sonido como parte de la fiscalización.

¿TIENE FACULTADES EL MUNICIPIO PARA RETENER VEHÍCULOS?

La disposición municipal no ha estado exenta de cuestionamientos. Una resolución del Tribunal Constitucional recordó que las municipalidades no pueden imponer sanciones que no estén contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT), ni retener vehículos sin respaldo legal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

A pesar de ello, la MML aseguró que esta medida no busca perjudicar directamente a los comerciantes, sino velar por la tranquilidad de los ciudadanos. En paralelo, el alcalde Rafael López Aliaga llamó la atención con otro anuncio: pidió intervención militar en zonas como Madre de Dios y Pataz tras el asesinato de 13 mineros, en el marco de la lucha contra la minería ilegal.