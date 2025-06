Día Mundial de la Bicicleta: un viaje que transforma tu salud, tu bolsillo y el planeta

Andar en bicicleta va más allá de una actividad recreativa. En cada pedaleo se activan beneficios para la salud, el medio ambiente, la economía y la vida en sociedad. Así lo sabe bien Carlos Rojas, quien lleva más de 30 años yendo en dos ruedas desde su casa en San Borja hasta su trabajo en el Ministerio del Ambiente (Minam), en Magdalena del Mar. “Utilizar la bicicleta cuida el ambiente y la salud. Permite mantener nuestra masa muscular”, comenta. Recorre 14 kilómetros diarios y afirma que con el tiempo se vuelve un hábito: “Mi familia también la usa a diario. Es cuestión de decisión, hasta que se vuelve parte de tu vida”.

MÚLTIPLES BENEFICIOS

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada 3 de junio, el Minam recuerda que este medio de transporte no solo es asequible y sostenible, sino también una pieza clave para afrontar los retos del cambio climático. Su promoción forma parte de las estrategias nacionales orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a fomentar ciudades más humanas y resilientes.

A diferencia de los vehículos motorizados, la bicicleta no contamina, no emite gases dañinos y no genera ruido. Además, requiere menos espacio para su circulación y estacionamiento, lo que libera áreas para áreas verdes o zonas peatonales. En términos económicos, su uso permite ahorrar en combustible, pasajes, mantenimiento y salud. “Montar bicicleta reduce enfermedades, mejora el estado de ánimo y alivia el estrés”, destaca el ministerio.

También se trata de un vehículo de inclusión. Al ser una alternativa económica, promueve la equidad en el acceso al transporte, sin distinción de edad, género o condición física. Fortalece el tejido social al facilitar la interacción entre vecinos y contribuye a descongestionar las ciudades, haciendo más seguro y fluido el tránsito urbano.