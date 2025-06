Periodista de 24 Digital cuestiona ley que obliga a medios a emitir franja educativa contra la violencia

Una fuerte polémica ha generado la reciente ley modificada por el Congreso que exige a los medios de comunicación destinar el 10% de su programación a una franja educativa orientada a la sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer y los grupos familiares.

La Ley 30364 que fue aprobada por insistencia ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la prensa, donde comunicadores y periodistas han expresado su desacuerdo con la medida.

Una de las voces críticas es la de la periodista Vanessa Galván, conductora de 24 Digital, quien puso en duda la efectividad de la norma. Según Galván, los medios ya cumplen un rol clave en la visibilización de estos casos, ante el vacío que dejan las instituciones responsables.

“Cuando las mujeres vienen a la prensa a denunciar casos de violencia, lo que suelen decir es: ‘Fui a las autoridades y no me hicieron caso. He tenido que acudir a los medios de comunicación porque por las vías legales no recibo respuesta’”, señaló.

¿EL ESTADO NO CUMPLE SU LABOR?

Galván también apuntó contra el Estado por la falta de acción ante esta problemática. “¿Realmente es un problema de falta de información o es falta de acción por parte de las autoridades competentes?”, cuestionó.