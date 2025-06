Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: estos son los horarios y rutas del servicio AeroDirecto

El servicio de transporte público AeroDirecto ampliará sus horarios desde este domingo 1 de junio para conectar el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez con Lima y Callao, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La medida busca facilitar el desplazamiento de pasajeros coincidiendo con la inauguración de la terminal aérea, con rutas operando hasta 23:00 horas y con una frecuencia de buses cada 15 minutos.

Horarios y precios del AeroDirecto

Este 1 de junio, el servicio atenderá en dos turnos: 7:00-11:00 a.m. y 12:00-23:00 p.m. A partir del 2 de junio, las rutas Norte, Sur, Centro, Ventanilla y Quilca operarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., mientras que la ruta Quilca extenderá su cobertura las 24 horas (23:00-5:00 a.m.). Las tarifas se mantienen entre S/2.00 y S/5.00, fijadas por las empresas operadoras.

Rutas operativas

- AeroDirecto Norte: Parte de Los Olivos (Túpac Amaru), recorre Av. Naranjal, Canta Callao, Elmer Faucett y Morales Duárez.

- AeroDirecto Sur: Inicia en Galerías Brasil, sigue por Av. La Paz, Venezuela y Morales Duárez.

- AeroDirecto Centro: Comienza en Plaza San Martín, avanza por Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Elmer Faucett y Quilca.

- AeroDirecto Quilca (Callao): Recorre Av. Quilca, Elmer Faucett y Morales Duárez.

- AeroDirecto Ventanilla: Conecta por Av. Néstor Gambeta, Elmer Faucett y Morales Duárez.

Implementación estratégica

La ampliación responde a la necesidad de cubrir la operación del nuevo terminal las 24 horas, garantizando acceso desde puntos clave de la capital y la provincia constitucional. La ATU supervisará la frecuencia de 15 minutos en horario diurno para evitar congestiones.