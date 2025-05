Migraciones habilita más de 80 mil citas para pasaportes hasta junio

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó más de 80,000 citas para la emisión de pasaportes electrónicos hasta junio. Esta medida busca facilitar el acceso de los ciudadanos peruanos a este documento necesario para viajar y realizar trámites internacionales

Para generar una cita, los usuarios solo deben ingresar a la plataforma virtual de Migraciones, introducir su número de DNI y elegir la sede, fecha y hora según la disponibilidad. En Lima, hay citas en varios puntos como MAC Lima Este, Ventanilla, Sur, Norte, y otros centros comerciales y migracentros. En provincias, también están disponibles en ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y muchas más.

Además de las citas digitales, también se puede solicitar una cita presencial en las oficinas de Migraciones para la fecha más próxima. Según Migraciones, desde mayo de 2024, más de 78,000 personas han pagado por el trámite, pero aún no han reservado su cita. Cabe destacar que, si ya pagó y no acudió a su cita, puede reprogramarla en cualquier momento, ya que el pago no tiene fecha de vencimiento.

COSTO DEL PASAPORTE

Para quienes pagaron la tasa anterior de S/ 98,60, es necesario un pago adicional de S/ 22,30 para completar el monto actual de S/ 120,90. Este pago se puede hacer en el Banco de la Nación o vía online con el código 01810 y el DNI correspondiente. Migraciones pide a los ciudadanos no recurrir a tramitadores quienes pueden hacer uso indebido de sus datos personales.